O sözler Aslı'ya mı?

Aslı Enver’le 2.5 yıllık ilişkisi sona eren Murat Boz, kendisini işine verdi. Ünlü şarkıcı, “Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum. Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. Hayat devam ediyor” diye konuştu.
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