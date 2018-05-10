Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>O sözler Aslı'ya mı?

O sözler Aslı'ya mı?

Aslı Enver’le 2.5 yıllık ilişkisi sona eren Murat Boz, kendisini işine verdi. Ünlü şarkıcı, “Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum. Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. Hayat devam ediyor” diye konuştu.

Deniz BOY
10.05.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:
1 / 13
O sözler Aslıya mıNext

MURAT Boz, Yalın ve Kenan Doğulu’dan sonra Algida Cornetto’nun yeni reklam yüzü oldu. Reklam filmi ve yeni ürün önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.

Etiketler: gazete haberi

En Yeni Kelebek Galeriler

O sözler Aslı'ya mı?

O sözler Aslı'ya mı?

Tuba'nın yüzü gülmüyor

Tuba'nın yüzü gülmüyor

'Yürütemedik, ayrıldık'

'Yürütemedik, ayrıldık'

Cansu photoshop'u abarttı

Cansu photoshop'u abarttı

Neden ağlıyorsun oğlum!

Neden ağlıyorsun oğlum!

Ablasının hayallerini o gerçekleştirdi

Ablasının hayallerini o gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

Kırmızı halıda olaylar, olaylar

Kırmızı halıda olaylar, olaylar

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri