O sonuçlar da açıklandı! Gözler bekçilik sözlü mülakat sonuçları duyurusunda!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı değerlendirmelerin ardından açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları, kurumun resmi internet sitesinde gerçekleşen hareketliliğin üzerine birçok adayda heyecana neden oldu. Peki, bu gelişmelere göre bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sonuçları için o detaylar



BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bekçilik sözlü mülakat sonuçları değerlendirmesinin sürdüren Polis Akademisi, bu sırada değerlendirme aşaması tamamlanan diğer sonuçları açıklamaya devam ediyor. Bekçilik sözlü mülakatları ile yakın süreçte gerçekleşen Komiser Yardımcılığı sonuçlarını açıklayan akademinin, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını da yakın süreçte yapması bekleniyor.



İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için açıklanması beklenen tarih detayı...