O sonuçlar da açıklandı! Gözler bekçilik sözlü mülakat sonuçları duyurusunda!
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için meydana gelen yeni gelişme, vatandaşlarda heyecan dolu anlara neden oldu. Binlerce gencin başvuruda bulunduğu ve neticesini merakla beklediği bekçilik sözlü mülakat sonuçları, kurumun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından internet sitesi aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu heyecanlandıran gelişmeler
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Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı değerlendirmelerin ardından açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları, kurumun resmi internet sitesinde gerçekleşen hareketliliğin üzerine birçok adayda heyecana neden oldu. Peki, bu gelişmelere göre bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sonuçları için o detaylar
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları değerlendirmesinin sürdüren Polis Akademisi, bu sırada değerlendirme aşaması tamamlanan diğer sonuçları açıklamaya devam ediyor. Bekçilik sözlü mülakatları ile yakın süreçte gerçekleşen Komiser Yardımcılığı sonuçlarını açıklayan akademinin, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını da yakın süreçte yapması bekleniyor.
İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için açıklanması beklenen tarih detayı...
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BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5. Dönem PAEM sınav giriş belgeleri, 10 Ekim tarihinde yayımlanmıştı ve sonuçlar 28 Aralık akşamı yayınlanmıştı. Bekçilik sözlü sınav yerleri ise 15 Ekim tarihinde yayımlanmıştı. Bu bilgiler ele alındığında, bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının 3 Ocak Cuma günü açıklanacağı söylenebilir.
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti.
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Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.
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Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmedi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayıldı.
Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluştu.
Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.
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Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alındı.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcutdurumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yaptı.
Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirildi.
Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayıldı.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu.