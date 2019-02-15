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O şimdi Londralı

Çok genç yaşlarından itibaren rol aldığı dizi ve sinema filmleriyle tanınan güzel oyuncu bir süredir "Londra sakini" oldu.

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Hürriyet Haber
15.02.2019 - 12:02 | Son Güncelleme:
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O şimdi LondralıNext

2009 yılında henüz 20 yaşındayken Ayrılık adlı TV dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerini Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan ve Kızlarım için dizileri ile, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Sen Sag Ben Selamet, Olanlar Oldu, Bizans Oyunları gibi sinema filmleriyle sürdüren Tuvana Türkay, son iki yıldır Londar'da yaşıyor.

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Etiketler: Tuvana Türkay , sinema filmi

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