O Ses Türkiye Yılbaşı 2020 kazananı ve birincisi kim oldu? İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu

O Ses Türkiye yılbaşı birincisi gece boyunca gösterilen performansların ardından netlik kazandı. Acun Ilıcalı'nın davet ettiği birbirinden ünlü isimler sahnede performans gösterirken, jüri üyeleri de bu esnada değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Oğulcan Engin ile Seda Sayan arasındaki duygusal konuşma ise geceye damga vurdu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi ve kazananı kim oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



O SES TÜRKİYE YILBAŞI GECESİ KAZANANI KİM OLDU?



31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan 'Biz Böyleyiz' filminin güzelleri Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral 'Kaçın Kurası' performansı ile izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen güzel oyuncu bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu hakkında detaylı bilgiler



Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...