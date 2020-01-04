O Ses Türkiye Yılbaşı 2020 kazananı ve birincisi kim oldu? İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu
O Ses Türkiye yılbaşı birincisi ve kazananı yarışmanın tekrar bölümünü izleyen pek çok kişinin araştırdığı husus oldu. Ünlü isimlerin boy gösterdiği O Ses Türkiye yılbaşı 2020 özel programına Serenay Sarıkaya damga vururken, Tuvana Türkay da büyüleyen isimler arasında yer aldı. O Ses Türkiye yılbaşı 2020 birincisi açıklanmadan önce pek çok isim sahneye çıkarak beraberce şarkı söyledi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2020 yarışmasını kim kazandı? İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı 2020 birincisi
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O Ses Türkiye yılbaşı birincisi gece boyunca gösterilen performansların ardından netlik kazandı. Acun Ilıcalı'nın davet ettiği birbirinden ünlü isimler sahnede performans gösterirken, jüri üyeleri de bu esnada değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Oğulcan Engin ile Seda Sayan arasındaki duygusal konuşma ise geceye damga vurdu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi ve kazananı kim oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
O SES TÜRKİYE YILBAŞI GECESİ KAZANANI KİM OLDU?
31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan 'Biz Böyleyiz' filminin güzelleri Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral 'Kaçın Kurası' performansı ile izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen güzel oyuncu bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu hakkında detaylı bilgiler
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2020 O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları bu yıl da izleyicilere renkli anlar yaşattılar. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. İşte bu yılın konukları; Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçel, Özge Özpirinççi, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Bergüzar Korel, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, Fırat Aydınus, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin, Max Kruse, Merve Dizdar, Danilo Zanna
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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kendi alanlarının en başarılı isimleri ünlü konukları yer aldı. Neşeli, renkli sahneleri ile çok keyifli anlar yaşatan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Hadise şampiyon oldu.
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SEDA SAYAN'IN GÖZYAŞLARI
Eğlenceli anların yaşandığı programa ünlü isimler şarkılarıyla geceye damga vurdu.
Programda en büyük sürprizi şarkıcı Seda Sayan yaşadı. Oğlunu sahnede gören Sayan, duygularına hakim olamadı.'Ah Geceler' şarkısını seslendiren Oğulcan Engin, annesine doğum günü sürprizi de yaptı.
Sözlerine Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek başlayan Engin, 'Biz hiç doğum günü beraber kutlayamadık çünkü annem hep çalıştı.' ifadelerini kullandı.
Oğulcan'ın açıklamalarından sonra gözyaşlarına hakim olamayan Sayan herkese teşekkür etti.
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'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında duygusal anlar...