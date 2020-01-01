O Ses Türkiye 2020 yılbaşı birincisi kim oldu? İşte 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye yılbaşı özel şampiyonu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı gece yarısına kadar devam etti. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıktılar. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan 'Biz Böyleyiz' filminin güzelleri Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral 'Kaçın Kurası' performansı ile izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen güzel oyuncu bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı. Peki O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?