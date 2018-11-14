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‘O Ses Almanya’da rakiplerini 'isyan' ettirdi

Sinem Uraz, Almanya'da katıldığı ses yarışmasının ön elemelerinde sahne performansıyla hem jüri üyelerini ve hem de dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Uraz, dört jüri üyesini de kendisine döndürmeyi başardı.

Ali VARLI / BERLİN
14.11.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:
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‘O Ses Almanya’da rakiplerini isyan ettirdiNext

18 yaşındaki Sinem Uraz, katıldığı ‘The Voice of Germany’ (O Ses Almaya) adlı yarışmadaki performansıyla bir anda Almanya’da ilgi odağı oldu.

Etiketler: O Ses Almanya , AVRUPADAN HABERLER
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