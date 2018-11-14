‘O Ses Almanya’da rakiplerini 'isyan' ettirdi

Sinem Uraz, Almanya'da katıldığı ses yarışmasının ön elemelerinde sahne performansıyla hem jüri üyelerini ve hem de dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Uraz, dört jüri üyesini de kendisine döndürmeyi başardı.
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