O servet böyle harcanıyor

Instagram'ın en çok ilgi gören hesaplarından biri de Beyrut'un Zengin Çocukları adlı hesap. Dünyada en çok zenginin yaşadığı 12'inci ülke olan Lübnan'da, dudak uçuklatan servetlere sahip olanların çoğu da Beyrut'ta yaşıyor.
Bu milyarderlerin çocukları da açılan Instagram hesabı aracılığıyla gösterişli yaşamlarını gözler önüne seriyor. İşte o hesaptan paylaşılan ve beğeni yağmuruna tutulan o pozlar.
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