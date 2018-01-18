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O sahnede onun yerine kardeşi oynadı

Bir zamanlar Yeşilçam'a damgasını vuran "Türkan Şoray kanunları"nın bir başka versiyonu da Hollywood'daki bazı yıldızlar için geçerli.

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:
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O sahnede onun yerine kardeşi oynadıNext

Her ne kadar iç çamaşırı ya da bikiniyle ya da seksi giysilerle kamera karşısına geçseler de bazıları tamamen çıplak sahnelerde oynamayı reddediyor. Sırf bu yüzden kendilerine önerilen rolleri geri çevirenler de var çıplaklık içeren sahnelerde dublör kullanan da.

İşte o ünlüler.

Etiketler: dublör , ünlülerin dublörleri , dublör kullanan ünlüler

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