O sahnede onun yerine kardeşi oynadı

Her ne kadar iç çamaşırı ya da bikiniyle ya da seksi giysilerle kamera karşısına geçseler de bazıları tamamen çıplak sahnelerde oynamayı reddediyor. Sırf bu yüzden kendilerine önerilen rolleri geri çevirenler de var çıplaklık içeren sahnelerde dublör kullanan da.
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