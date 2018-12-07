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O nasıl pantolon öyle

Katıldığı özel gecede giydiği ilginç tasarımlı pantolon ile dikkat çekti.

Hürriyet Haber
07.12.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:
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O nasıl pantolon öyleNext

Müzik dünyasında 2018 yılına damga vuran kadın sanatçılar New York'ta buluştu.

 Billboard Women in Music (Müzik Dünyasında Kadınlar) adlı etkinlikte, müzik dünyasında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın sanatçılara da ödül verildi. Tüm konukların ilginç kıyafet giyme yarışı da sergiledi. 

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: billboard , ödül gecesi , janelle moane

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