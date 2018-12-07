O nasıl pantolon öyle

Müzik dünyasında 2018 yılına damga vuran kadın sanatçılar New York'ta buluştu.
Billboard Women in Music (Müzik Dünyasında Kadınlar) adlı etkinlikte, müzik dünyasında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın sanatçılara da ödül verildi. Tüm konukların ilginç kıyafet giyme yarışı da sergiledi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.