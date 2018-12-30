O maaşlara da zam! 10 ay boyunca ödenecek

2019'da ödenecek asgari ücretin dün açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda alınacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve işsizlik maaşına gelen zamlar da belli oldu. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi. İşte detaylar...
2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları!
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