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O kadar parayı böyle kazandı

Henüz 31 yaşında olan Rihanna, geçtiğimiz haftalarda Forbes'in geleneksel en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Derginin haberine göre Rihanna tam 600 milyon dolarlık bir servete sahip.

DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
24.06.2019 - 17:06 | Son Güncelleme:
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O kadar parayı böyle kazandıNext

Forbes'in listesinde Rihanna'yı 570 milyon dolar ile Madonna, 450 milyon dolar ile Celine Dion ve 400 milyon dolar ile Beyonce takip ediyor. Taylor Swift ise 360 milyon dolar ile beşinci sırada.

DEPO PHOTOS, BACKGRID USA 

Etiketler: rihanna fenti

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