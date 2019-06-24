O kadar parayı böyle kazandı

Henüz 31 yaşında olan Rihanna, geçtiğimiz haftalarda Forbes'in geleneksel en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Derginin haberine göre Rihanna tam 600 milyon dolarlık bir servete sahip.
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