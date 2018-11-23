O kadar da kusuru olsun

Hem yeteneği hem de güzelliğiyle katıldığı projelerde öne çıkan Büyüküstün, bir tek açıdan çok acımasızca eleştiriliyor. Ama birçok kişiye göre "o kadar kusur herkeste olur." Peki nedir Tuba Büyüküstün'ün bu kadar eleştirilmesinin nedeni?
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