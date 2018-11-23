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O kadar da kusuru olsun

Son dönemde Türkiye'nin hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla en çok konuşulan ünlüsünün kim olduğu sorulsa birçok kişi aynı cevabı verir: Tuba Büyüküstün.

Hürriyet Haber
23.11.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:
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O kadar da kusuru olsunNext

Hem yeteneği hem de güzelliğiyle katıldığı projelerde öne çıkan Büyüküstün, bir tek açıdan çok acımasızca eleştiriliyor. Ama birçok kişiye göre "o kadar kusur herkeste olur." Peki nedir Tuba Büyüküstün'ün bu kadar eleştirilmesinin nedeni?

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, AP, AFP, REUTERS 

Etiketler: emmy ödülleri , kırmızı halı

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