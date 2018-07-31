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O ilginç ayrıntı gözden kaçmadı

Tuba Büyüküstün ve yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Umut Evirgen her ne kadar ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan kaçınsalar da birlikte yaptıkları tatilde işler tersine döndü. Güneşlenirken görüntülenen çift günlerdir magazin basınının gündeminde.

Hürriyet Haber
31.07.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:
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O ilginç ayrıntı gözden kaçmadıNext

Durum böyle olunca Büyüküstün'ün sevgilisi Evirgen de daha fazla mercek altına alındı. Ancak Büyüküstün'ün sevgilisiyle ilgili dikkat çeken ilginç bir detay daha vardı ki birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

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