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    O ilde ilginç şenlik! 1 derecedeki suda yüzdüler

    RİZE’nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 700 metre yükseklikteki Ovit Dağı’nda bulunan Dağbaşı Buzul Gölü’nde ’Yüzme Şenliği’ düzenlendi. Zirveye 2 kilometre yürüyerek, ulaşan doğaseverler, gölün buz tutan yüzeyini motorlu testereyle kestikten sonra 1 derecedeki suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

    DHA
    17.12.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:
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    O ilde ilginç şenlik 1 derecedeki suda yüzdülerNext

    Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ile arkadaşları, Ovit Dağı’nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki Dağbaşı Buzul Gölü’nde ’Yüzme Şenliği’ düzenledi. Türkiye’nin farklı illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi, şenlik için Ovit Dağı’na geldi. Grup üyeleri, araçlarla Ovit Yaylası’na çıktıktan sonra yürüyerek, Dağbaşı Buzul Gölü’ne doğru tırmanışa geçti. Doğaseverler, karla kaplı yolda yaklaşık 30 dakika süren zorlu yolculuk sonunda tırmanarak, Dağbaşı Buzul Gölü’ne ulaştı. Kimi katılımcılar ise karla kaplı dik patikayı güçlükle çıktı.

    Etiketler: KAÇKAR

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