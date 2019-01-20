Kulaktan kulağa yayılan iddialara yanıt

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da, 20 kişilik sade bir törenle evlenmişti. Kızları Liya 6 ay önce dünyaya geldi. Çiftin bir süredir arasının bozuk olduğu, geçen hafta kavga ettikleri, Tarkan'ın evi terk ettiği iddia edildi.
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