O görüntüler ortaya çıktı... Ölmemek için denize sığındılar

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda alevlere teslim olmamak için deniz istikametine doğru kaçan ve bir süre denizden ayrılamayan insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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