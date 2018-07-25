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    Haberler >Dünya>O görüntüler ortaya çıktı... Ölmemek için denize sığındılar

    O görüntüler ortaya çıktı... Ölmemek için denize sığındılar

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    Hürriyet Haber
    25.07.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:
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    O görüntüler ortaya çıktı... Ölmemek için denize sığındılarNext

    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda alevlere teslim olmamak için deniz istikametine doğru kaçan ve bir süre denizden ayrılamayan insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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