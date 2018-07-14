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    O gecenin sembol fotoğrafları

    15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri de görevlerini ateş altında sürdürmeye devam eden basın mensuplarıydı. Onlar sayesinde ülkenin dört bir yanında sokaklarda yaşananları, vatandaşın direnişinin boyutlarını öğrendik. Geriye de sembolleşen bu fotoğraflar kaldı.

    AJANSLAR
    14.07.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:
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    O gecenin sembol fotoğraflarıNext

    15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri de görevlerini ateş altında sürdürmeye devam eden basın mensuplarıydı. Onlar sayesinde ülkenin dört bir yanında sokaklarda yaşananları, vatandaşın direnişinin boyutlarını öğrendik. Geriye de sembolleşen bu fotoğraflar kaldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , fotoğraf

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