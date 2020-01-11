O geceden sonra dünya adını ezberledi

Türkiye'de 91 yıllık bir geçmişi var güzellik yarışmalarının. Feriha Tevfik'in ilk Türkiye güzeli seçildiği 1929 yılından bu yana çok sayıda genç kız gelip geçti o kraliçelik koltuğundan. Bazıları sinema, TV ya da moda dünyasında kariyer yaptı bazıları erken yaşta evlenip spot ışıklarının altından çekildi.
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Bu 91 yıl boyunca katıldıkları uluslararası yarışmalarda birinci seçilip dünyanın ya da Avrupa'nın en güzel kızı unvanını kazananlar da oldu. Bu güzellik kraliçelerini hatırlayalım ve şimdi neler yaptıklarına bir göz atalım istedik.
HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Azra Akın ile başlayalım. Azra Akın, 2002 yılının Türkiye Güzeli. Aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği yarışmada Dünya Güzeli seçildi. Özellikle gülüşüyle seçici kurul üyelerini etkiledi. Ondan sonra kariyerini oyuncu ve sunucu olarak sürdürdü.
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Azra Akın 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi. Çift şimdi Demir adını verdikleri oğullarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Genellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken katılımcıların oturduğu kraliçelik koltuğuna 1981 yılında tüm bu kuralları ters yüz eden Nazlı Deniz Kuruoğlu oturdu. Farklı görüntüsüyle önce Türkiye'deki yarışmada birinci seçildi. Ardından da bir yıl sonra katıldığı yarışmada Avrupa Güzeli seçildi.
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Balerin olan Kuruoğlu, birçok güzellik kraliçesinin aksine spot ışıklarının altında sürdürmedi yaşamını. Son yıllarda Kuşadası'nın Caferli Köyü'nde yaşıyor ve turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.
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Neşe Erberk ise 1983 Türkiye güzeli. Bir yıl sonra katıldığı yarışmada Avrupa'nın en güzel kızı seçildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken bir yandan da modellik yaptı.
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Şimdi üç çocuk annesi bir iş kadını olan Neşe Erberk, bir modellik ajansı ve bir anaokulunun sahibi.
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Arzum Onan da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da taçlı güzellerden. 1993 yılında Türkiye güzeli seçildi. Bir yıl sonra katıldığı yarışmadan Avrupa güzeli unvanıyla döndü.
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Uzun süre oyunculuk yaptı. Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği ve yetişme çağında bir oğlu var. Onan eskisine oranla daha sakin bir hayat sürdürüyor. Seramik çalışmalarına ağırlık veriyor.
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Filiz Vural 1970 yılının Türkiye güzeli. Bir yıl sonra katıldığı yarışmada Avrupa güzeli unvanını aldı.
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Oyuncu Engin Çağlar ile mutlu bir evliliği var.
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1951 yılının Türkiye güzeli Günseli Başar, aynı zamanda Avrupa Güzeli unvanını taşıyan ilk Türk kızı. Başar, 1952'de İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen yarışmada birinci oldu.
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Günseli Başar, 2013 yılında hayata veda etti. Ama Türkiye'nin popüler kültür tarihine adını yazdırdı.
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Keriman Halis Ece, 31 Temmuz 1932'de Belçika'nın Spa kentinde yapılan ve yirmi sekiz ülkenin temsilcilerinin katıldığı yarışmada dünyanın en güzel kızı seçildi.
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Türkiye'nin ilk taçlı güzellerinden olan Ece, 28 Ocak 2012'de 91 yaşında hayata veda etti. Ece'nin kardeşinin torunu olan Kenan Ece ise sinema ve TV dünyasında onun soyadını sürdürüyor.
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Türkiye'de yapılan ilk güzellik yarışmasının birincisi ise Feriha Tevfik oldu. 4 Şubat 1929 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan ilanda şöyle deniliyordu: "Bütün dünyada güzel kadınlar seçilir ve memleketlerinin güzellik kraliçesi intihap edilirken, bizim böyle bir kraliçemiz niçin olmasın? Türkiye'nin en güzel kadını acaba kimdir?".
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Bu sorunun cevabı kısa süre sonra belirlendi: Feriha Tevfik ilk Türkiye Güzeli olarak adını tarihe yazdırdı. Yarışmanın ilk elemesi halk tarafından yapıldı. Birkaç ay süren tanıtımlar sonucunda gazetede yayınlanan resimler üzerinden oy kullanan halk, jüri için 48 yarışmacıyı seçti. 2 Eylül günü yapılan yarışmada jüri, daha önceki halk oylamasında 11'inci olan Feriha Tevfik Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.