O geceden sonra dünya adını ezberledi

Bu 91 yıl boyunca katıldıkları uluslararası yarışmalarda birinci seçilip dünyanın ya da Avrupa'nın en güzel kızı unvanını kazananlar da oldu. Bu güzellik kraliçelerini hatırlayalım ve şimdi neler yaptıklarına bir göz atalım istedik.



HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS