'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti.
Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti.
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