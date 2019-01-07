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'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
07.01.2019 - 10:35 | Son Güncelleme:
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O fotoğrafları silmeyeceğimNext

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçileri ‘Geçmişi unut’ diye eleştirdi. Oyuncu ise ‘Silmem’ diyerek inat etti.

Etiketler: Dilan Çiçek Deniz

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