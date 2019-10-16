O fotoğrafın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor. İşte bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
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Hülya Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da Ajda Pekkan’ı ağırladı. Programa Koçyiğit ve Pekkan’ın birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasındaki anıları damga vurdu.
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Ses Dergisi yarışmasına fotoğrafını babasının bir arkadaşının gizlice gönderdiğini belirten Ajda Pekkan, kendisini dergide gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Hülya Koçyiğit de o günlere dair anısını paylaştı:
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“Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filminde beni oynatmaya karar verdikten sonra bu yarışmaya katılmamı istemişti. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, öyle görüntünüzü alacağız’ dediler. Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi. Dostluğumuz o gün başladı. Ne mutlu ki seni tanıdım.”
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Niye bikini giydin
Ajda Pekkan, “Babam bana ‘Niye bikini giydin’ dediğinde ‘Benim canım arkadaşım Hülya’ya vermiştim mayomu’ demiştim” diyerek o günlerdeki arkadaşlıkların önemine vurgu yaptı.
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Ses Dergisi’nin 1963 yılında düzenlediği yarışmada Ajda Pekkan birinci, Hülya Koçyiğit ise ikinci olmuştu.
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Alişan’ın sünnet düğününde çekildiği iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.
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Alişan, o karenin çekildiği günü anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”
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Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
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Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Evcimik " 5’i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba" notunu yazdı.
INSTAGRAM
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Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan "Ah o gelinlik... hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik" mesajıyla yanıt verdi.
INSTAGRAM Tarkan'ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.
INSTAGRAM
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Nilüfer, 49 yıl öncesine ait bu fotoğrafı "Bu fotoğrafa bayılıyorum sene 1970. Hafta Sonu gazetesinin açtığı ses yarışması konserlerinden birinde" notuyla paylaştı.
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Ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım: Şöyle bir geriye döndüm baktım... Tarkan, Hülya Avşar, Yonca Evcimik. Sene 1991 "Bir Başka Gece" çekiminde beraberdik, skeç oynamıştık!
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Ebru Şallı, Azra Akın ile yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Şallı fotoğrafın altına "Ne çekmişiz biz canım Azra yaa! Bitmemiş valla... TBT'nin hası yıl 1999... Benim yanaklar yine tosun tombalak maşallah. 18 yıl önceye gidelim bakalım..." notunu düştü.
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Celal Şahin - Öztürk Serengil - Orhan Boran- Müjdat Gezen
Bir ara ticarete atılıp marangoz atölyesi açan Zeki Alasya ile Metin Akpınar, Nişantaşı’nda bir mağaza açtılar. Açılışa katılan ünlülerden Nil Burak, Halit Kıvanç ve Sezen Aksu ile tezgah başındalar (1978)...
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Nilüfer’in, evlat edindiği ve “Canımdan çok seviyorum” dediği biricik kızı Ayşe Nazlı’yla basına verdiği ilk fotoğraf karelerinden biri. (2000)
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Hafta Sonu’nun düzenlediği 4. Altın Ses Yarışmesı’nda birinci olan Nilüfer, henüz lise öğrencisi olduğu için gazino ya da bar çalışması yapamadı. 18 yaşına girince de soluğu sahnede aldı, ünlü isimler onu dinlemeye koştu. (1978)
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Babaların babası Hüseyin Heybetli, Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın ağabeyi Mustafa Aslan, Nuri Sesigüzel dönemin ilk ünlü kabadayısından Bahriyeli İsmail ve Arap Nasri bir arada. 60’lı yılların henüz başı ve dönemin İbrahim Tatlıses’i ‘ilk Urfalı’ Nuri Sesigüzel kendini güvende hissediyor olmalı!
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Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı.
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Hülya Koçyiğit’in kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca dilek tuttu (1975).
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‘Hekimoğlu’ türküsü ile tanınan Ümit Tokcan, gazino programlarında birçok ünlü isme sevilen türkülerini söylemiştir. Tokcan, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın masasında yine o meşhur türküsünü söylüyor (1975).
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Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahip olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plak ile ödüllendirildi. (1979)
30
1987’de beyin kanaması geçiren ve mucize eseri kurtulan sanatçı Yüksel Uzel, kendisini hayata döndüren ünlü Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve dostlarıyla birlikte.
31
Bir gazino programına hazırlanan Adnan Şenses, Zeki Çetin’le birlikte söyleyeceği şarkıların provasını, ünlü tamburi-bestekar Ercüment Batanay'la birlikte yapıyor (1976).
Bu fotoğraf rock müziğin sevilen ismi Teoman'ın sünnet olduğu gün çekildi...
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Tarkan'ın çırılçıplak soyunarak çektirdiği bu fotoğraf o dönemde olay yarattı.
44
EMEL SAYIN - CELAL BAYAR
45
BÜLENT ERSOY - AJDA PEKKAN
46
Türkiye Güzeli seçilip tacı geri alınan Hülya Avşar sanat hayatının ilk yıllarında...
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80'lerin başında büyük bir iradeyle rejime giren Zerrin Özer leopar desenli mayosuyla bu pozu vermişti...
48
Şimdilerde ünlü bir solist olan Sibel Can, sanat hayatına oryantal olarak başlamıştı...
49
Mehmet Ali Erbil,iki kez evlenip boşandığı Muhsine Kamiloğlu ve sanatçı babası Sadettin Erbil...
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TÜRKAN ŞORAY - RÜÇHAN ADLI
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ZEKİ MÜREN
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NEBAHAT ÇEHRE İLE YILMAZ GÜNEY'İN NİKAHINDAN...
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Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre imzayı attıktan sonra böyle mutluluk pozu vermişti...
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AYHAN IŞIK
55
‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi
56
Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).
57
Filmin adı ‘Şoför’... Dönemin arabesk kralı Orhan Gencebay’ın bol şarkılı filmlerinden en çok ilgi görenlerinden. Başrolün kadın kahramanı Hülya Avşar, Orhan Baba’nın omuzlarında (1986).
58
Günümüzde yuvasını kurmuş, anne olmuş ve de kayınvalideliğe hazırlanan Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan’la aynı filmde buluşmuştu. ‘Gülşah Küçük Anne’ sinemalarda büyük ilgi görmüştü.
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GÖLBAŞI SİNEMASI
Bu ne ekmek kuyruğu, ne benzin kuyruğu... Bu bir sinema kuyruğu... 60’lı yılların başı. Turgut Özatay ve Aysel Tanju’nun oynadığı ‘Hancı’ filmi, Ankara Gölbaşı Sineması’nda kapalı gişe gösteriliyor. Biletler karaborsada.
60
Pop müziğimizin ikonu, süper starı Ajda Pekkan... Her zaman bakımlı, her haliyle güzel...
61
Pop müziğimizin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte... Gözlerinde siyah gözlükleri ve eli cebinde. Aklında ise dersler değil, müzik var. Aksu’nun İzmir’deki belediye otobüslerinde bağıra çağıra şarkılar söylediği yıllar.
62
Emel Sayın sahneye çıkmak için kulis odasından ayrılırken, kulağına bir fıkra anlatarak ona moral veren kişi Müjdat Gezen’den başkası değil.
63
Sinemamızın ‘Hırçın Kız’ı Gülşen Bubikoğlu, bir dönemin aranılan yıldız oyuncularından birisiydi.
64
Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.
65
Macera filmlerinde asla dublör kullanmayan, ölüme meydan okuyan Cüneyt Arkın’ın bir apartman balkonunun kenarında gezerken ayağının kayıp ölümün soğuk nefesini hissettiği anın fotoğrafı.
66
Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar yılı tiyatro sahnelerinde de, film setlerinde de ayrılmadı hiç. Bu fotoğraf da bir tatilde çekildi. Akpınar, havuzdan çıkan Alasya’ya bornozunu tutuyor.
67
Temmuz 2000’de ‘Balalayka’ filminin çekimine giderken uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ı unutmak mümkün değil. ‘Melek Şaban’ her zaman yüreğimizde.
68
Türk sinemasının unutulmaz aktörü Sadri Alışık, 60’ların ikinci yarısında Saner Film’e çektiği ‘Turist Ömer’ serisiyle Türkiye’nin sevgilisi oldu.
69
Bir dönemin ünlü assolisti Harika Avcı, sanat dünyasına adım attığı ilk yıllarda bir hayli kiloluydu.
70
Demet Akalın için en büyük talih Kadir İnanır ile tanıştığı gündü. Kadir İnanır 80’li yılların ortalarında dört filmlik bir proje hazırlığı içindeydi. Bu filmlerin birinde oynaması için de Demet Akalın’ı seçti. O dönemde kimsenin tanımadığı Akalın’ı, günümüzde tanımayan yok.
71
Mavi Mavi’ filminde başrolü oynayan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, filmdeki en çok ses getiren sahnede. Bu sahne, ilginçtir, tam 15 kez tekrarlandı!
72
1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.
73
Beypazarı’nda dünyaya gelen ve sinemaya tamamen tesadüf sonucu başlayan Türk sinemasının ‘Kolejli Kızı’ Filiz Akın, filmleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.
74
Türk müziğinin tartışılmaz en iyi yorumcularından olan Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu.
75
Küçük yaşta sahneye çıkan ve kendini kabul ettren Emrah, yoğun çalışmalarından arta kalan zamanında kendini havuza atmayı pek severdi (1987).
76
EKREM BORA- FATMA GİRİK
77
ŞENER ŞEN
78
BÜLENT ERSOY
79
Tarık Akan bir zamanların en yakışıklı aktörlerindendi.
80
ORHAN GENCEBAY- SEVİM EMRE
81
1984’teki ‘Fahriye Abla’ filmini ve Müjde Ar’ın hamamdaki sahnelerini hatırlamamak mümkün mü?