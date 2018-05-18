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O fotoğrafa ilk yorum

Sinan Engin eski eşi Seda Sayan ile son eşi Ayşe Engin’in çok konuşulan dostlukları hakkında ilk kez konuştu.

Hürriyet Haber
18.05.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:
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O fotoğrafa ilk yorumNext

Seda Sayan’ın eski kocası Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin’le dostluğu son dönemde magazin dünyasında çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Görüntü olarak da birbirine çok benzeyen bu iki kadının özel günlerde beraber yemeğe çıkması ve iki yakın dost olması görenleri şaşırtıyor.

Geçen pazar Anneler Günü’nde Seda Sayan eski eşi Sinan Engin’in son evliliğinden olan kızı Elif’i, Ayşe Engin de eşinin Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan’ı yanına alarak çok özel bir fotoğraf çektirdi.

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