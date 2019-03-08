O evlerden geriye bu kaldı: Alevler yuttu!

Her birinin değeri milyonlarla ölçülüyordu ve odalarından bahçelerine, havuzlarından yeşil alanlarına kadar düzenlenmesi için de servet sayılacak paralar ödenmişti. Ama şimdi çoğundan geriye duvarları bile kalmadı. Önüne geleni silip süpüren alevler onları da yuttu.
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