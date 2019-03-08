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O evlerden geriye bu kaldı: Alevler yuttu!

Bu yıkıntılar, çok değil daha 4 ay öncesine kadar görkemli hayatlara tanıklık ediyordu.

Hürriyet Haber
08.03.2019 - 13:36 | Son Güncelleme:
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O evlerden geriye bu kaldı: Alevler yuttuNext

Her birinin değeri milyonlarla ölçülüyordu ve odalarından bahçelerine, havuzlarından yeşil alanlarına kadar düzenlenmesi için de servet sayılacak paralar ödenmişti. Ama şimdi çoğundan geriye duvarları bile kalmadı. Önüne geleni silip süpüren alevler onları da yuttu.

BACKGRID USA

Etiketler: malibu , orman yangını , ünlülerin evleri

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