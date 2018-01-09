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O evi babama Ferhan Abi almadı

Sosyal medyada Ferhan Şensoy hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, 5 Ocak’ta vefat eden Münir Özkul’un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir’den ev aldığı öne sürüldü. İddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul yanıt verdi:

İsmail BAYRAK
09.01.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:
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O evi babama Ferhan Abi almadıNext

Sosyal medyada Ferhan Şensoy hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, 5 Ocak’ta vefat eden Münir Özkul’un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir’den ev aldığı öne sürüldü. İddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul yanıt verdi:

Etiketler: Münir Özkul , ferhan şensoy , Gazete haberi

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