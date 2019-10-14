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O elbise hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

DÃ¼ÅŸes Kate'in, kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdikten sonra hastaneden Ã§Ä±karken giydiÄŸi elbise bir Alman kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

HÃ¼rriyet Haber
14.10.2019 - 16:35 | Son GÃ¼ncelleme:
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O elbise hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiNext

Almanya'nÄ±n Cloppenburg kentinde yaÅŸayan 31 yaÅŸÄ±ndaki Ann-Kathrin Reichel adlÄ± kadÄ±n, ikiz bebeklerine hamileydi. Hastaneden Ã§Ä±karken "gergin anne" olarak gÃ¶rÃ¼nmek istediÄŸi iÃ§in bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu arÄ±yordu. Sonra kendisini daha iyi hissetmesi iÃ§in, tÄ±pkÄ± Kate Middleton giydiÄŸi beyaz Ã¼zerine sarÄ± ve mavi Ã§iÃ§ekli elbiseyi giymesi Ã¶nerildi. O da bunu kabul etti.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: kate middleton , Ann-Kathrin Reichel
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