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'O dönem bile onunla konuşmuyordum'

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Hürriyet Haber
27.03.2019 - 08:32 | Son Güncelleme:
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O dönem bile onunla konuşmuyordumNext

Yeni dizinin müjdesini veren Dere "Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum.Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda yada internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." dedi.

Etiketler: sıla , mehmet akif alakurt
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