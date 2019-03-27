'O dönem bile onunla konuşmuyordum'

Yeni dizinin müjdesini veren Dere "Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum.Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda yada internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." dedi.
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