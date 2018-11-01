Karnındaki bebeği bile umursamadı

Yılın en çok merak edilen moda şovuna sayılı günler kaldı. Victoria's Secret firmasının geleneksel yıl onu defilesi için geri sayım hızlandı. Dünyanın en çok kazanan modelleri ve bu meslekte başarılı bir kariyer yapmak isteyen genç modeller 8 Kasım'da New York'ta podyumda salınacak.
Bu yıl Adriana Lima gibi artık podyumda "yaşlanan" modellerin yanı sıra birçok genç model adayının hayallerini süsleyen podyuma ilk kez adım atacak olanlar da var. Behati Prinsloo ve Shanina Shayk gibi modeller de verdikleri aranın ardından tekrar eski dostlarıyla aynı podyumu paylaşacak.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.