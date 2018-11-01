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Karnındaki bebeği bile umursamadı

Yılın en çok merak edilen moda şovuna sayılı günler kaldı. Victoria's Secret firmasının geleneksel yıl onu defilesi için geri sayım hızlandı. Dünyanın en çok kazanan modelleri ve bu meslekte başarılı bir kariyer yapmak isteyen genç modeller 8 Kasım'da New York'ta podyumda salınacak.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:
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Karnındaki bebeği bile umursamadıNext

Bu yıl Adriana Lima gibi artık podyumda "yaşlanan" modellerin yanı sıra birçok genç model adayının hayallerini süsleyen podyuma ilk kez adım atacak olanlar da var. Behati Prinsloo ve Shanina Shayk gibi modeller de verdikleri aranın ardından tekrar eski dostlarıyla aynı podyumu paylaşacak.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: defile , model , top model

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