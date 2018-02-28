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O da Türkiye'nin Barbie'si

Aradan yÄ±llar geÃ§ti o hala TÃ¼rkiye'nin en Ã¼nlÃ¼ Instagram yÄ±ldÄ±zÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
28.02.2018 - 13:42 | Son GÃ¼ncelleme:
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O da TÃ¼rkiyenin BarbiesiNext

Bir dÃ¶nem Instagram sayesinde Ã¼nlenen Jen Selter adÄ±nda AmerikalÄ± bir genÃ§ kadÄ±n vardÄ±. Fitnes uzmanÄ± olar Selter kusursuz fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekti ve bir anda adÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada duyurdu. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'de onunla kÄ±yaslanan bir Instagram yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ± Cansu TaÅŸkÄ±n. ArdÄ±ndan Selter eski Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdi. Ama Cansu TaÅŸkÄ±n hala Instagram'Ä±n en Ã¼nlÃ¼ TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±sÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–yle ki bir ara futbo yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo bile onunla tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Etiketler: cansu taÅŸkÄ±n , barbie , jen selter

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