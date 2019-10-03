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O da bir zamanlar Türkiye güzeliydi: Şimdi çocuklarının annesi

Türkiye'nin en güzel kızı dün gece seçildi. 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, kraliçelik tacını giydi. Şimdi önünde yeni bir hayat ve yeni kariyer seçenekleri uzanıyor.

Rasimoğlu'nun hangi alanda kariyer yapacağı henüz belli değil. Bunu zaman gösterecek.

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Hürriyet Haber
03.10.2019 - 16:19 | Son Güncelleme:
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O da bir zamanlar Türkiye güzeliydi: Şimdi çocuklarının annesiNext

Türkiye güzeli seçilen bazı genç kızlar o andan sonra ya model ya da oyuncu olarak kariyer yapıyorlar. Bazıları uzun yıllar sürdürüyor mesleklerini, bazıları da günün birinde evlenip aile kurduktan hele de çocukları dünyaya geldikten sonra daha sakin bir hayatı seçiyor. İşte 2004 Türkiye güzeli Nur Gümüşdoğrayan da onlardan biri.

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Etiketler: nur gümüşdoğrayan , sarp ibrahimoğlu , türkiye güzeli

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