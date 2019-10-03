O da bir zamanlar Türkiye güzeliydi: Şimdi çocuklarının annesi

Türkiye güzeli seçilen bazı genç kızlar o andan sonra ya model ya da oyuncu olarak kariyer yapıyorlar. Bazıları uzun yıllar sürdürüyor mesleklerini, bazıları da günün birinde evlenip aile kurduktan hele de çocukları dünyaya geldikten sonra daha sakin bir hayatı seçiyor. İşte 2004 Türkiye güzeli Nur Gümüşdoğrayan da onlardan biri.
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