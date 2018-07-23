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O bölgelerde kiralar fırladı! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

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Hürriyet Haber
23.07.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:
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O bölgelerde kiralar fırladı İşte ilçe ilçe kira fiyatlarıNext

İstanbul’da kiralık ev fiyatları bazı ilçelerde kentsel dönüşümle oluşan yapı stoku sonucu düşerken, bazı ilçelerde ise yeni metro hatlarıyla önemli oranda arttı. İşte güncel rakamlarla en ucuzdan pahalıya ilçe ilçe kira rakamları....

Etiketler: kira fiyatları , istanbul kira , ilçe ilçe kira , haberler

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