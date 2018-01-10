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O bakışlarınıza "hasta oluyorum"

Ünlü oyuncu her geçen gün biraz daha eriyor... Yeni yılı karşılamak için çıktığı tatilde çekilen fotoğrafları da onu çok iyi tanımayanların bile sağlığı hakkında derin endişelere kapılmasına yol açtı. Ama o bütün bunları umursamıyor ve görüntüsünün son derece normal olduğunu söyleyip ekliyor: "Yediğimi içtiğimi takip edenlere, beni bakışlarıyla taciz edenlere "hasta oluyorum."

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
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O bakışlarınıza hasta oluyorumNext

42 yaşındaki Tara Reid, Meksika'nın Tulum kentinde yeni yıl tatilini sürdürüyor. Bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Reid, yine uzun zamandır olduğu gibi aşırı zayıf görüntüsüyle eleştirilerin odağında.

Etiketler: tara reid , meksika , anoreksik

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