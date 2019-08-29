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O bakış boşuna değilmiş!

İngiltere kraliyet ailesi geçen yıla iki düğünle damgasını vurdu. Prenses Eugenie'nin Jack Brooksbank ile hayatını birleştirdiği düğün bir yana Prens Harry ile Meghan Markle'ın peri masallarını aratmayan düğünü çok uzun süre konuşuldu.

DEPOPHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, AFP

Hürriyet Haber
29.08.2019 - 13:00 | Son Güncelleme:
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O bakış boşuna değilmişNext

Gelinin oyuncu olması nedeniyle Hollywood'dan gelen konuklar, gelinliğin sadeliği, gelin annesinin gözyaşları; diğer gelin Kate Middleton'ın eski bir kıyafetle törene katılması... Bütün bunlar da çok konuşuldu ama törenin öyle bir anı vardı ki hafızalara bir daha silinmemek üzere kazındı: Kraliçe 2. Elizabeth'in gelin Meghan Markle'a sert bakışlar attığı o an!

DEPOPHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, AFP

Etiketler: kraliçe 2. elizabeth

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