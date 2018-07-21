O ayrıntılar gözden kaçmadı

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan güzel oyuncu Margot Robbie, özel hayatında da son derece mutlu. İki yıl önce Tom Ackerley ile evlenen Robbie, Costa Rica'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün de kumsalda görüntülendi. Siyah bir bikini giyen Margot Robbie ile kocası Ackerley bir süre kumsalda yürüyüş yaptı. Ackerley bir ara eline kamerayı aldı ve Robbie ile yaptıkları yürüyüşü görüntüledi. Bu sırada Robbie kocasının omuzuna bir öpücük kondurdu. Ackerley, bir yandan da olup biteni kamerasıyla görüntülemeyi sürdürdü.
Bu yıl I, Tonia filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olan Margot Robbie, tatilin ardından Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon A Time In Hollywood filminde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçecek.
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