Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

Genç yıldız aracından inerken görüntülendi. O küçük ayrıntı ise gözden kaçmadı.

Hürriyet Haber
19.04.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
1 / 8
O ayrıntı dikkatlerden kaçmadıNext

ABD'li oyuncu ve model Ashley Greene önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. 31 yaşındaki Green, günlük giysiler içinde kısa bir alışverişe gitti. Ancak aracından inerken Greene'deki 'küçük' değişiklik gözlerden kaçmadı ve soru işaretleri uyandırdı. İki yıldır Paul Khoury ile nişanlı olan Greene, evlilik teklifi aldığı gün parmağına taktığı ve bir daha asla çıkarmadığı nişan yüzüğü o gün eksikti. Bu görüntü akıllara "acaba ayrıldılar mı" sorusunu getirdi.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: ashley greene , paul khoury , Los Angeles

En Yeni Kelebek Galeriler

Şok iddia: 21 yıl önce ölen annesi de düğüne gidecek!

Şok iddia: 21 yıl önce ölen annesi de düğüne gidecek!

Dilara'nın bitmeyen tatili

Dilara'nın bitmeyen tatili

İstanbul sosyetesinin ünlü ismi, saati 10 dolara masaj yapıyor!

İstanbul sosyetesinin ünlü ismi, saati 10 dolara masaj yapıyor!

Ölmeden önce mutlaka bir kez gitmeniz gereken 17 restoran

Ölmeden önce mutlaka bir kez gitmeniz gereken 17 restoran

Selda Alkor’dan Özcan Deniz’e sitem! 'Yine aramadı ama...'

Selda Alkor’dan Özcan Deniz’e sitem! 'Yine aramadı ama...'

Moda rüzgarı başladı

Moda rüzgarı başladı

Aramızda kıskançlık yok

Aramızda kıskançlık yok

Utangaç aşıklar

Utangaç aşıklar

10 yıllık aşk bitti

10 yıllık aşk bitti

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri