O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

ABD'li oyuncu ve model Ashley Greene önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. 31 yaşındaki Green, günlük giysiler içinde kısa bir alışverişe gitti. Ancak aracından inerken Greene'deki 'küçük' değişiklik gözlerden kaçmadı ve soru işaretleri uyandırdı. İki yıldır Paul Khoury ile nişanlı olan Greene, evlilik teklifi aldığı gün parmağına taktığı ve bir daha asla çıkarmadığı nişan yüzüğü o gün eksikti. Bu görüntü akıllara "acaba ayrıldılar mı" sorusunu getirdi.
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