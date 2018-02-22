O artık parkta bebeğini gezdiren sıradan bir anne

1990'lı yıllarda Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Sonra tanımaya çalıştığı bir adam uğruna kilometrelerce uzağa başka bir ülkeye gitti. O anda belki de hayatının aşkına doğru gittiğinin farkında bile değildi. Sonra evlendiler ve bir bebekleri oldu.
Şimdi uzak bir ülkede eşi ve oğluyla mutlu bir hayat yaşıyor. Yaşadığı ülkede Türkiye'deki kadar ünlü değil, sokakta yanından geçip gittiği kimse onun kim olduğunu bilmiyor. Bazen parkta oğlunu gezdiren sıradan bir anne, bazen evine alışveriş eden bir genç kadın. Ama şöhretin zirvesindeyken bile tatmadığı kadar mutlu.. İşte 1990'lara damgasını vuran taçlı güzelin altı yıldır süren yeni hayatı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.