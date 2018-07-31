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Nusret ve diğerleri: Herkes orada buluştu

Bu yaz ünlülerin en çok tatil yaptığı yer neresi derseniz hemen beklenen cevap gelir: Yunanistan'ın Mykonos adası. Öyle ki bu ada kelimenin tam anlamıyla ünlülerin yazlık buluşma mekanı oldu.

Hürriyet Haber
31.07.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:
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Nusret ve diğerleri: Herkes orada buluştuNext

Sokakta yürürken sağa baktığınızda bir ünlüyü sola baktığınızda bir başka ünlüyü görüyorsunuz. Durum böyle olunca paparazziler de adayı mesken tuttu ve aralıksız ünlülerin tatil hallerini görüntülüyor. Üstelik bunlar arasında sadece yabancı ünlüler yok. Bazı Türk ünlülerin de son yıllardaki gözde tatil rotası Mykonos. Gelin akalım yaz aylarının başlangıcından bu yana hangi ünlüler Mykonos adasında tatil yaptı.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Instagram

Etiketler: nusret , şeyma subaşı

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