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Nusret, Mykonos'ta Hollywood yıldızı gibi

Ünlü et lokantaları zincini sahibi Nusret, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi.

Hürriyet Haber
27.07.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:
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Nusret, Mykonosta Hollywood yıldızı gibiNext

Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: ada

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