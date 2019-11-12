Nusret Gökçe çalışanların bahşişine el koydu mu? İlk kez konuştu

MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Her hafta farklı tariflerle yarışan MasterChef’in yarışmacıları önce bireysel olarak kaptanlık, ardından ödül mücadelesi verdi. Geceye kural değişikliği damga vurdu. Takım oyunu sırasında şefler kural değişikliği yaparak takımları şaşırttı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünde yaşananların kısa bir özeti…
Barcelona'nın yıldızları ve eşleri Suarez'in eşi Sofia Balbi'nin 30. yaş günü partisinde bir araya geldi.