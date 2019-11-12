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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12 Kasım 2019 - 08:00,

Nusret Gökçe çalışanların bahşişine el koydu mu? İlk kez konuştu

Tuz dökme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gökçe’nin New York’taki dükkanında çalışanların bahşişinden pay aldığı ve bu yüzden 250 bin dolar para cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz Semercioğlu’na konuşan ünlü işletmeci, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

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Nusret’in New York’taki dükkanında çalışanların bahşişinden pay aldığı için 250 bin dolar ceza ödediği haberleri çıktı.Nusret’le bu işin aslını astarını konuştum.

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Dün sabah Dubai’deydi ve meseleyi ilk ağızdan dinledim.Nusret, 250 bin dolar ceza ödediğini doğruladı.“Cezayı ödedim ama bir sor bakalım neden ödedim” diyerek başladı anlatmaya.

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Çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını çok açık bir dille söyledi.“Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım” dedi.

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“Peki neden ceza ödedin?” diye sordum...“Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim” yanıtını verdi.

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İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş.Mahkeme de 250 bin dolar ceza ödemesine karar vermiş Nusret’in.Bu cezayı ödediği için hiç pişman gibi gelmedi bana Nusret.

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Aksine performansını beğenmediği çalışanlardan kurtulduğu için mutluydu.“Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi.İşten atıldıkları için ‘Bak biz sana neler yapacağız’ duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar.

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Haberler de böyle yayıldığı için bir anda ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım” dedi.Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.Dubai’den Miami’ye, New York’tan Mykonos’a kadar uzanan, dünya zincirine dönüşen ve çok ciddi cirolar yapan Nusret’in bahşişten gelecek günlük 300-500 dolar pay için bunu yapacağına ihtimal vermiyordum.Yanılmamışım.Nusret’in ağzından dinleyince ikna oldum meseleye...

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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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