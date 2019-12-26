Nurseli İdiz, Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı: Güzellik yarışması değildi bu!

İşte Nurseli İdiz’in açıklamalar…



Beren’i biz seçtik ‘Türkiye’nin Yıldızları’ programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi.