Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.
Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.
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