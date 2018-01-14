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Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.

Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
14.01.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:
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Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyorNext

Nursel Ergin’le evlenen işadamı Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Odabaşıo, Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.

Etiketler: Nursel Ergin , Kamer Odabaşıo , Murat Akyer

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