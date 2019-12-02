Nurgül Yeşilçay: Bu düğün olacak!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Murat Cemcir’in doğum günü kutlamasına yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la katılan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularına yanıt verdi: “Bu düğün olacak. Ama yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım.”
Murat Cemcir 43’üncü yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki Ahali adlı mekanda kutladı. Partiye katılanlar arasında Cemcir’in “En sevdiğim yengem” dediği Nurgül Yeşilçay da vardı.
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Ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la poz verdi. Araçlarını otoparkta bırakıp taksi çağıran çift, beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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BİZİM AYARIMIZ YOK
Nurgül Yeşilçay, “Evlilik teklifi aldınız, düğün hazırlıkları başladı mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Bakın arkadaşlar bu düğün olacak. Ben yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım. Çünkü biz Türk’üz ve bu evliliği Türkiye’de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama kır düğünü mü olur başka bir şey mi bilmiyorum. Her şeyi düşünüyoruz, çünkü bizim Necati’yle ayarımız yok.”
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Murat Cemcir çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bir şey söyleyeyim mi çocuklar, Allah canımı alsın ki en güzel doğum günüm oldu be. En sevdiklerim buradaydı, çok mutlu oldum” dedi.
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Gizemli misafir
Murat Cemcir’in parti boyunca samimi tavırlar sergilediği genç kadın, gecenin sonunda mekandan taksiyle ayrılırken yüzünü gizledi. Cemcir’in yardımcısı ise onu işaret ederek muhabirlere “O benim arkadaşım, Murat Cemcir’le hiçbir alakası yok” dedi.
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Ahmet Kural, partiye avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le beraber geldi. Çıkışta Kural’ın aracını sevgilisi kullandı.