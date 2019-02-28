O sözler son anda engellenmiş: Senin o muhteşem bacakların!

Fas gezisinde, onlarca kişi karşısında 7 aylık hamile eşiMeghan Markle'a "Dur bir dakika, sen hamile misin?" deyip ardından da "Bebek benden mi?" diye soran ve ortamı "buz kestiren" Prens Harry'nin ağabeyinin karısı Kate Middleton'a yapacağı böyle soğuk bir şaka son anda engellenmiş.
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