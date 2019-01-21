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Nüfusunun bin katı turist ağırlayan belde

Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Göreme beldesi, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.

NEVŞEHİR - Behçet Alkan/AA
21.01.2019 - 14:52 | Son Güncelleme:
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Nüfusunun bin katı turist ağırlayan beldeNext

Doğal kaya oluşumları, peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan Nevşehir'in Göreme beldesi, her yıl nüfusunun yaklaşık bin katı turiste ev sahipliği yapıyor.

Etiketler: tatil turist , tatil , haberler
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