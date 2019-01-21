Nüfusunun bin katı turist ağırlayan belde

Doğal kaya oluşumları, peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan Nevşehir'in Göreme beldesi, her yıl nüfusunun yaklaşık bin katı turiste ev sahipliği yapıyor.
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