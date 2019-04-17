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    Notre Dame Katedrali’nin son hali

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde geçtiğimiz gün yangın çıktı. Yangın dünya çapında üzüntüye neden oldu. İşte Notre Dame Katedrali'nin yangından sonraki hali.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler/İHA - Fotoğraf: AFP-AP-Reuters
    17.04.2019 - 15:13 | Son Güncelleme:
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    Notre Dame Katedrali’nin son haliNext

    Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın, dün 500 itfaiyecinin müdahalesiyle 8.5 saatte söndürüldü. Büyük zarar gören, çan kulesi ve çatısı çöken katedralin yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.

    Etiketler: son hali

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