Notre Dame Katedrali’nin son hali

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın, dün 500 itfaiyecinin müdahalesiyle 8.5 saatte söndürüldü. Büyük zarar gören, çan kulesi ve çatısı çöken katedralin yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.
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