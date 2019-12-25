Noel ve yeni yıl mesajları paylaşılmaya başlandı – Resimli Noel – yeni yıl kutlama mesajları
Hristiyan kültürünün bir parçası olan Noel kutlamaları 25 Aralık itibariyle başladı. Yeni yılın müjdecisi olan Noel Yortusu nedeniyle Noel ve yeni yıl kutlama mesajları paylaşılıyor. Kalplerinden geçen güzel Noel ve yeni yıl dileklerini en güzel şekilde dile getirmek isteyenler kutlama mesajı örneklerini inceliyor. İşte Noel ve yeni yıl mesajları paylaşılmaya başlandı – Resimli Noel – yeni yıl kutlama mesajları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Noel yılın en çok beklenen anlarından biri, gelen yeni yılın habercisi. Pek çok geleneği barındıran Noel ve yeni yılın en yaygın geleneklerinden biri de mesajlar. Arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı, ailenizi, kısacası Noel'de veya yeni yılda sizinle birlikte olmayan herkesi bir metin, bir e-posta veya güzel bir kartla mutlu edebilirsiniz. İşte resimli Noel – yeni yıl kutlama mesajları…
2
NOEL MESAJLARI
Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!
Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…
Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!
Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…
Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.
Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev
Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.
Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.
Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.
Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.
3
“Bir umut mevsimi, bir sevgi mevsimi, bir bereket mevsimi. Noel'in ilahi ışığı bu sezon hayatınızda parlasın. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar. ”
Bu günü bir kalple kutlayın, mutluluk, huzur ve sevgi dolu. Nimetleri başkalarıyla paylaşın çünkü bu Noel'in gerçek anlamıdır.
“Bu Noel rüzgarın fısıltılarını dinleyin. Sizin için sevgi, barış, umut ve mutluluk mesajı taşırlar. Mutlu Noeller dilerim."
4
YENİ YIL MESAJLARI
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
5
Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.
Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... İyi ki varsın!
Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!