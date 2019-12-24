Noel (Christmas) ne zaman? Noel nedir, yılbaşı ile aynı şey mi?
Hristiyan inancının bir parçası olan Noel, bir diğer adıyla Christmas kutlamaları için geri sayım başladı. Dünya'da ilk Noel kutlaması Roma'da 336 yılında yapılmıştı. Peki, Noel (Christmas) ne zaman kutlanıyor? Pek çok geleneği içerisinde barındıran Noel nedir, yılbaşı ile aynı şey mi?
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Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Christmas da denilen Noel, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Kutlandığı ülkelerde bayram olarak bilinen Noel, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatildir.
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Noel ile yılbaşı aynı şey mi?
Noel Bayramı sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor ancak ikisi aynı şey değil. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen ad. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.
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Noel Gelenekleri Neler?
Dünyadaki Noel gelenekleri çeşitlidir, ancak kutlamalar genellikle ışık, kırmızı- yeşil renkler ve umut temalarını içerir. Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ile yapılan yemekler yer alıyor. Evlerde süslenen çam ağaçlarının çevresine hediyeler bırakılıyor.
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Noel Bayramı Tarihçesi?
20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan,[ dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır