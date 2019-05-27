Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Selda Bağcan önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi.
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Selda Bağcan önceki akşam Asmalımescit Karadeniz Lokantası’nda görüntülendi.
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Ev yemeklerinden paket yaptıran sanatçının etrafını çıkışta sokak çalgıcıları sardı.
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Bağcan, “Kendinizi yormayın çocuklarım, cebimde sadece taksi param var” diyerek onlara bahşiş vermedi.
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Sanatçı geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda görüntülenmesiyle ilgili ise “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.
Sayit DURMAZ
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İşte, otobüste ya da metroda objektiflere takılan ünlüler...
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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.
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Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.
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Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.
İsmail BAYRAK
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75 yaşındaki ünlü müzisyen yaşadığı kentte metroyla seyahat ederken kendisini tanıyan bir yolcu tarafından görüntülendi.
BACKGRID USA
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Efsanevi Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken görüntülendi. Bir kişi dışında kimsenin tanımadığı Waters, uzun süre elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Bir sonraki durakta yanına oturan yolcular da onun kim olduğunu anlamadı.
BACKGRID USA
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Waters bir ara sahibiyle birlikte metroya binen köpeği sevdi ve sahibiyle sohbet etti.
BACKGRID USA
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BACKGRID USA
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BACKGRID USA
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Ünlü şarkıcı konser vereceği mekana metroyla gitmeyi tercih etti. Yaşına rağmen kimsenin oturması için yer vermediği şarkıcı o an çekilen bir pozunu da sosyal medya hesabında paylaştı.
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Şarkılarıyla birkaç neslin hafızasında yer eden ünlü şarkıcı Lulu, önceki gün Londra Metrosu'nda görüntülendi. 71 yaşındaki Lulu, O2 Arena'da vereceği konsere, özel araç yerine metroyla gitmeyi tercih etti. Metroda da kimse ona oturması için yer vermedi. Lulu da o an çekilen bir fotoğrafını "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.
INSTAGRAM
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Müjde Ar, Nişantaşı’ndaydı. Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.
Cenker TEZEL
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Ar, uzun zamandır dizilerde rol almamasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin.”
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Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.
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Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”
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Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.
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Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.
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Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"
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Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.
Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...
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"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"
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İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu. Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.