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Nişanlıdan 600 binlik sürpriz

Ece Seçkin, yeni yaşını önceki akşam nişanlısı Çağrı Terlemez’in organize ettiği partiyle kutladı. Sürprizi bu partiyle sınırlı kalmayan Terlemez, şarkıcıya 600 bin lira değerinde Porsche Carrera otomobil hediye etti.

Sayit DURMAZ
14.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Nişanlıdan 600 binlik sürprizNext

Ece Seçkin, 29’uncu yaşını Dada Salon Club’da kutladı. Partiye Derya Uluğ, Asil Gök, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Murat Joker, Murad Küçük’ün de arasında bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Etiketler: doğum günü

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