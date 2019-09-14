Nişanlıdan 600 binlik sürpriz

Ece Seçkin, yeni yaşını önceki akşam nişanlısı Çağrı Terlemez’in organize ettiği partiyle kutladı. Sürprizi bu partiyle sınırlı kalmayan Terlemez, şarkıcıya 600 bin lira değerinde Porsche Carrera otomobil hediye etti.
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