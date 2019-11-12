Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Nilgün Belgün'den şoke eden itiraf: Evli yapımcı taciz etti sonra da kovdu!
Oyuncu Nilgün Belgün, ‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ adlı kitabında evli bir yapımcının kendisini taciz ettiğini itiraf etti.
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'Ağlayarak çıktım'
43 yıllık oyuncu Nilgün Belgün ‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ adlı kitabında “Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim.
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Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen ‘Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi’ dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım.”
3
Dost kazığı
Nilgün Belgün gazeteci İpek Durkal’ın kaleme aldığı kitapta meslek hayatında yediği kazıkları da anlattı: “Bir dizideki, ünlü bir kadın oyuncu arkadaşımdan teklif geldi. Rolüm küçüktü, ama zamanla dikkat çekti. Sonra birden azaltıldı, ardından sahnelerim çıkartıldı. Senaristi aradığımda bana şu cevabı verdi: ‘Size rol ilerlemiyor dedik, ama gerçek başka! Sahnelerinizi yazmıştım, başroldeki arkadaşınız çıkarılmanızı istedi.’ Olayın şokunu yaşarken ‘Akasya Durağı’ndan teklif aldım.
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İlahi adalete bakın ki, ‘Akasya Durağı’ beni kadrodan çıkartan arkadaşın dizisinin tam karşısına konuldu. Onlar reyting kurbanı oldu. Bizimki 4 yıl sürdü. En güzeli, işleri Allah’a havale etmektir.”
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Kitaptan çarpıcı diğer bölümler
'Kulak zarını patlattım' “Üçüncü evliliğimi Atilla Demircioğlu ile yaptım. Çok mutluyduk, fakat beni aldattı. Üstelik birlikte gezip tozduğumuz evli bir arkadaşımla. İhaneti öğrendiğimde Atilla’nın kafasına küllük fırlattım. Baktım inkar ediyor, tokat attım. Kulağının zarı patladı. Atilla çok pişman oldu. Benden sonra birlikte olduğu kadınları da aldattı.”
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“Gerçek aşkı bir kişide yaşadım. Hayatımın bu kısmı biraz hüzünlü. Yaşı benden gençti. Çocuk sahibi olmak istedi. Kendi hayatını kurmasını, aile olmasını istedim. Bu yüzden gittim. Çok üzüldüm, canım çok yandı.”
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'Menopozda koltuk devirdim'
“52 yaşımda menopoza girdim, ama şahane geçti. Bir anda ateş basıyordu, sinirleniyordum. Her gün canlı yayın yapıyordum. Stüdyoda bana süslü bir koltuk hazırlamışlar. Görünce kan beynime sıçradı. Koltuğu devirdim, birkaç sandalye tekmeledim, herkes şok geçirdi.
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Bir de sevgilimin aldığı hediyeyi kafasına fırlatmıştım. Menopozu böyle az hasarla atlattım işte.”(Posta)