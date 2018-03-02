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02 Mart 2018 - 15:19,

Nike'ın Yeni Koşu Ayakkabısı: Nike Epic React

Nike, en son teknoloji ile üretilen yeni koşu ayakkabısı Nike Epic React'ı tanıttı.

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Nike, köpük teknolojisindeki en son yenilik olan “React” ile geliştirilen ilk koşu ayakkabısı olan Nike Epic React’i, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Santralistanbul; Enerji Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Koşucuların ihtiyaç duydukları her özelliğe karşılık veren Nike Epic React, aralarında Arda Turan, Ramil Guliyev, Esra Gökçek, Yasmani Copello Escobar, Naz Aydemir Akyol, İpek Soylu ve Ezgi Mola gibi ünlü ve sporcuların yer aldığı pek çok katılımcı tarafından ilk kez denendi.

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Nike’ın ayakkabı tabanında kullandığı köpük teknolojisindeki en son yenilik olan “React”, sahaya indi. 22 Şubat’ta piyasaya çıkan Nike Epic React, Nike’ın bu teknolojiyle geliştirdiği ilk koşu ayakkabısı oldu.

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Her adımda darbeyi yumuşatan ve koşunun sonuna dek gereken enerjiyi sağlamak üzere tasarlan Nike Epic React, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Santralistanbul; Enerji Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikle ilk kez profesyonel sporcular ve kullanıcılar tarafından denendi.

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Koşucuların ihtiyaçlarına yanıt veren Nike Epic React, her adımda ayakta hissedilen darbeyi yumuşatıyor, koşunun sonuna dek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor. Ayrıca daha hafif, aşınma ve yıpranmalara karşı da dayanıklı bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Sade bir tasarımın öne çıktığı ayakkabı, Flyknit gövdesi sayesinde koşuculara hassas destek, esneklik ve nefes alabilirlik sunuyor.

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Taşıyıcı, bağlayıcı ya da tutkal kullanılmadan tek parça “React” teknolojisiyle üretilen bir orta tabana sahip olan Nike Epic React, elde edilen verilerin hızla yeni fikirlere dönüştürülmesine imkân tanıyan bilgisayar tabanlı tasarım yardımıyla geliştirildi. Bu sayede orta tabanın yüzeyi, koşu sırasında istenen noktalara yastıklama ve destek sağlayacak şekilde tasarlanırken, ihtiyaç duyulmayan bölgelerde daha az materyal kullanılarak ayakkabının toplam ağırlığı en düşük seviyede tutuldu.

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Nike’ın yeni taban teknolojisi ile üretilen ilk koşu ayakkabısı Nike Epic React, nike.com üzerinden ve seçkin mağazalarda koşu tutkunlarıyla buluşuyor.

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