Nike'ın Yeni Koşu Ayakkabısı: Nike Epic React

Koşucuların ihtiyaçlarına yanıt veren Nike Epic React, her adımda ayakta hissedilen darbeyi yumuşatıyor, koşunun sonuna dek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor. Ayrıca daha hafif, aşınma ve yıpranmalara karşı da dayanıklı bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Sade bir tasarımın öne çıktığı ayakkabı, Flyknit gövdesi sayesinde koşuculara hassas destek, esneklik ve nefes alabilirlik sunuyor.