Nike'ın Yeni Koşu Ayakkabısı: Nike Epic React
Nike, en son teknoloji ile üretilen yeni koşu ayakkabısı Nike Epic React'ı tanıttı.
Nike, köpük teknolojisindeki en son yenilik olan “React” ile geliştirilen ilk koşu ayakkabısı olan Nike Epic React’i, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Santralistanbul; Enerji Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Koşucuların ihtiyaç duydukları her özelliğe karşılık veren Nike Epic React, aralarında Arda Turan, Ramil Guliyev, Esra Gökçek, Yasmani Copello Escobar, Naz Aydemir Akyol, İpek Soylu ve Ezgi Mola gibi ünlü ve sporcuların yer aldığı pek çok katılımcı tarafından ilk kez denendi.
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