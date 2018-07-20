Nikah masasına iki adım kala ayrıldılar

Miley Cyrus ve uzatmalı sevgilisi Liam Hemsworth bu kez de mutluluğu bulamadı. Yakında evlenmeyi planlayan çift bir kez daha ayrıldı. Cyrus ve Hemsworth daha önce de ayrılıp barışmıştı. Düğünü iptal eden çiftin çocuk sahibi olma konusunda anlaşamadığı ve bu yüzden yollarını ayırdığı ileri sürüldü.
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