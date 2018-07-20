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Nikah masasına iki adım kala ayrıldılar

Daha önce de ayrılıp barışan Miley Cyrus ve Liam Hemsworth nikaha gün sayarken ayrıldı.

Hürriyet Haber
20.07.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:
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Nikah masasına iki adım kala ayrıldılarNext

 Miley Cyrus ve uzatmalı sevgilisi Liam Hemsworth bu kez de mutluluğu bulamadı. Yakında evlenmeyi planlayan çift bir kez daha ayrıldı. Cyrus ve Hemsworth daha önce de ayrılıp barışmıştı. Düğünü iptal eden çiftin çocuk sahibi olma konusunda anlaşamadığı ve bu yüzden yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

Etiketler: ünlü çiftlerin ayrılığı , nikah masasında ayrıldılar , tam evlenecekken ayrıldılar

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